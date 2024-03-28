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15:40, 28 марта 2024Среда обитания

Житель Узбекистана пытался продать детей в обмен на квартиру

Многоженец из Узбекистана пытался обменять дочерей-двойняшек на квартиру

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Узбекистане пара пыталась обменять дочерей-двойняшек на однокомнатную квартиру. О произошедшем сообщает портал Uznews.uz со ссылкой на выпуск телепередачи Bu kun.

Жители города Гулистан не состоят в официальном браке. Более того, мужчина является многоженцем: от первого брака у него есть четверо детей. Детей от второго, шариатского брака, он решил продать ввиду финансовых трудностей.

При подписании документов супругов задержали. Мужчина получил шесть лет тюрьмы по статье «Торговля людей». Женщину приговорили к трем годам колонии, так как близняшки еще не достигли совершеннолетия.

Ранее подозреваемая в торговле людьми москвичка обманом лишила приемного сына жилья и прописки. Она убедила молодого человека переписать доли в трех квартирах на нее, чтобы якобы не платить ипотеку. Другую жительницу столицы в торговле людьми обвинили соседи. В съемной квартире китайской иммигрантки обнаружили пятерых суррогатных детей.

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      Виктория Клабукова
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