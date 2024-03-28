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16:58, 28 марта 2024Россия

Мужчина получил черепно-мозговую травму при атаке дрона в Белгородской области

Гладков: житель Новой Таволжанки получил травму при атаке ВСУ с помощью дрона
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель села Новая Таволжанка Белгородской области получил черепно-мозговую травму при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью дрона. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, когда все произошло, мужчина находился на улице. По сведениям Гладкова, у пострадавшего диагностировали осколочные ранения лица и верхних конечностей.

Жителя Новой Таволжанки госпитализировали. В домовладении повреждены хозпостройка и забор, уточнил белгородский губернатор.

До этого стало известно, что обстрелу со стороны Украины подвергся белгородский город Шебекино. В результате атаки оказалась повреждена линия электропередачи.

Ранее над территорией Белгородского района были сбиты два беспилотника самолетного типа.

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      Анна Щербакова
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