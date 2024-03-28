Власти Белгородской области сообщили об обстреле Украиной Шебекино

МЧС Белгородской области сообщило об обстреле Украиной города Шебекино

Украина обстреляла город Шебекино Белгородской области. Это следует из сообщения, опубликованного региональным управлением МЧС в Telegram-канале службы.

Ранее сегодня, 28 марта глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что над территорией Белгородского района были сбиты два дрона самолетного типа.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать санитарную зону на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.