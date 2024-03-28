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13:13, 28 марта 2024Россия

Власти Белгородской области сообщили об обстреле Украиной Шебекино

МЧС Белгородской области сообщило об обстреле Украиной города Шебекино

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Украина обстреляла город Шебекино Белгородской области. Это следует из сообщения, опубликованного региональным управлением МЧС в Telegram-канале службы.

Ранее сегодня, 28 марта глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что над территорией Белгородского района были сбиты два дрона самолетного типа.

18 марта во время пресс-конференции по итогам выборов президент России Владимир Путин допустил, что Москва может создать санитарную зону на действующей территории Украины. По его мнению, средства поражения не смогут преодолевать эту территорию и разрушать российские города.

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      Марк Леонов
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