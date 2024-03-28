Раскрыты последствия нового обстрела Шебекина ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области. Последствия нового обстрела раскрыл губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи. Без света остались жители двух микрорайонов города. В данный момент аварийные и оперативные службы устраняют последствия удара.
Ранее об атаке на город со стороны Украины сообщило региональное управление МЧС, а также мэрия Белгорода.
Кроме того, 28 марта средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду два беспилотника ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. По словам Гладкова, поврежден один сарай. Однако, информация о последствиях еще уточняется.
18 марта президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана санитарная зона, которая не позволит обстреливать российскую территорию.