Раскрыты последствия нового обстрела Шебекина ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области. Последствия нового обстрела раскрыл губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи. Без света остались жители двух микрорайонов города. В данный момент аварийные и оперативные службы устраняют последствия удара.

Ранее об атаке на город со стороны Украины сообщило региональное управление МЧС, а также мэрия Белгорода.

Кроме того, 28 марта средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду два беспилотника ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. По словам Гладкова, поврежден один сарай. Однако, информация о последствиях еще уточняется.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана санитарная зона, которая не позволит обстреливать российскую территорию.