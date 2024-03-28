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13:21, 28 марта 2024Россия

Раскрыты последствия нового обстрела Шебекина ВСУ

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино Белгородской области. Последствия нового обстрела раскрыл губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, пострадавших нет, однако повреждена линия электропередачи. Без света остались жители двух микрорайонов города. В данный момент аварийные и оперативные службы устраняют последствия удара.

Ранее об атаке на город со стороны Украины сообщило региональное управление МЧС, а также мэрия Белгорода.

Кроме того, 28 марта средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду два беспилотника ВСУ. Предварительно, никто не пострадал. По словам Гладкова, поврежден один сарай. Однако, информация о последствиях еще уточняется.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана санитарная зона, которая не позволит обстреливать российскую территорию.

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      Константин Лысяков
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