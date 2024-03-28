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09:32, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине обеспокоились нехваткой мин и солдат для новых укреплений

Экс-командир обеспокоен нехваткой мин и солдат для укомплектования укреплений

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

На Украине наблюдается нехватка мин и военных для укомплектования новых укреплений. Об этом сообщил Politico бывший высокопоставленный полевой командир.

«На Украине недостаточно мин для новых укреплений — и недостаточно мобилизованных солдат, чтобы должным образом укомплектовать их», — приводит его слова издание.

27 марта сообщалось, что в Киеве и области усиливают оборону по всему периметру, устанавливая оборонительные сооружения и военные посты. Как отмечалось, вырытые ранее в лесопарковой зоне на северо-западе города окопы за последние дни обновили и углубили. Кроме того, в украинской столице роют новые окопы.

Позже советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что войска страны находятся в стагнации на передовой. По его словам, нужно прорабатывать сценарии.

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      Кристина Есикова
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