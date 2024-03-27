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15:42, 27 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об усилении обороны Киева

ТАСС: в Киеве и области устанавливают новые оборонительные сооружения

Фото: Drop of Light / Shutterstock / Fotodom

В Киеве и области усиливают оборону по всему периметру, устанавливая оборонительные сооружения и военные посты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова очевидцев.

«Оборону усиливают по всему периметру, выставляют новые посты с военными», — приводит агентство слова одного из жителей украинской столицы. Другой киевлянин рассказал, что вырытые год назад в лесопарковой зоне на северо-западе Киева окопы за последние дни обновили, очистили от травы и углубили.

Он сообщил, что в столице также выкапывают и новые окопы, а на боевом дежурстве находятся места, ранее находившиеся в запустении. По словам жителя Киева, ранее там находились деревянные укрытия от непогоды, а сейчас даже днем присутствуют военные.

Под пристальным контролем солдат также оказался район Вышгорода в Киевской области, который находится по направлению к Белоруссии. Местные жители указывают на повсеместные военные посты.

Днем 25 марта Вооруженные силы России нанесли серию артиллерийских ударов по центрам принятия решения в Киеве. В числе целей атаки оказался один из столичных объектов Службы безопасности Украины.

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      Александр Курбатов
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