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17:44, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине обвинили Зеленского во лжи с обеспечением ВСУ дронами

Журналист Бутусов: Зеленский солгал об обеспечении армии дронами
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Президент Владимир Зеленский солгал об обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ) дронами, а бригады получают лишь пять процентов от обещанного числа беспилотников. Во лжи украинского лидера обвинил главный редактор «Цензор.нет» и экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский солгал об обеспечении армии дронами. Прошло три месяца 2024 года, в котором Зеленский пообещал предоставить в войска миллион дронов, а потребности сил обороны в FPV-дронах, мавиках, аутелах государство не обеспечивает — бригады реально получают от государства около 5 процентов дронов, которые используют», — рассказал он.

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При этом журналист отметил, что министерство стратегической промышленности Украины отчиталось о производстве 200 тысяч дронов за первые два месяца 2024 года. При этом никто не знает, где они находятся, так как украинские войска не получили такого количества техники. Бутусов подчеркнул, что по его мнению, общество успокаивают заявлениями, пока «деньги раскладывают по карманам», а за передачу дронов бригадам не отвечает никто.

Бывший советник министра обороны также предложил ввести военный налог на доходы физических лиц для местных общин с обязательством покупать на эти деньги дроны и средства радиоэлектронной борьбы, чтобы военным было «с кого спрашивать».

Ранее штаб обороны ДНР сообщил о масштабной активизации украинских беспилотников в период выборов президента России. Уточняется, что дроны ВСУ были замечены над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Горловкой.

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      Александр Курбатов
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