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09:53, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине признали опоздание со строительством линий обороны

Politico: на Украине усомнились в своевременности строительства линий обороны

Фото: Maxym Marusenko / Globallookpress.com

На Украине признали перспективу наступления российских войск и начали возводить линии обороны. Об этом пишет издание Politico.

В то же время украинская оппозиция усомнилась в своевременности строительства оборонительных линий и их качестве.

«Наконец-то они начали их строить. Но это поздно. Они действительно начали в прошлом месяце», — заявила депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов подтвердил, что и строительство, и ремонт оборонительных линий начались только 1 марта. Он уточнил, что укрепления будут включать в себя заграждения и минные поля. При этом назвать сроки завершения работ Синегубов не смог.

Ранее стало известно, что Украина столкнулась с нехваткой мин и военных для укомплектования новых укреплений. Об этом заявил бывший высокопоставленный украинский полевой командир.

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      Екатерина Грищенко
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