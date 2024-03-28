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12:18, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о создании коалиции бронетехники

Депутат Верховной Рады Гетманцев заявил о создании новой военной коалиции

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады и глава комитета по финансам Даниил Гетманцев заявил, что в Варшаве состоялась встреча стран, готовых создать новую военную коалицию бронетехники. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Гетманцев заявил, что задача коалиции состоит в обеспечении Вооруженных сил Украины (ВСУ) бронетехникой и боеприпасами к ней, а также ремонтом и техобслуживанием. Ее участниками стали Польша, Германия, Великобритания, Швеция и Италия.

Помимо этого, депутат добавил, что Украина продолжает работать с немецким концерном Rheinmetall о производстве шведской БМП CV90.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине следует предоставить дополнительные гарантии по оказанию военной помощи до начала мирных переговоров. По его мнению, у Киева должно быть четкое представление о календаре военной помощи.

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      Валентин Карант
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