Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:18, 28 марта 2024Бывший СССР

Украина и Польша объявили о решении проблемы пограничного контроля

Кубраков: Киев и Варшава согласовали текст о пограничном контроле

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявил, что Киев и Варшава смогли принять текст соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле. Его слова о решении проблемы передает ТАСС.

«Польская сторона уже передала финализированный текст Еврокомиссии для обратной связи. После согласования со стороны Евросоюза ожидается подписание документа между странами», — сказано в сообщении пресс-службы министерства инфраструктуры.

По словам ведомства, соглашение позволит стратегически подойти к вопросу развития границы и ускорит контрольные процедуры.

Материалы по теме:
Утрата ценностей. Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Утрата ценностей.Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
20 июля 2021
«Самцы — это ошибка природы» Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Самцы — это ошибка природы»Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
17 ноября 2021

Ситуация на границе Польши и Украины обострилась из-за протестов польских фермеров, основными требованиями которых является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины, и которые в конце марта усомнились в успехе переговоров с Украиной.

Помимо этого, Александр Кубраков заявлял, что транспортный безвиз с Евросоюзом является условием выживания Украины. Отвечая на вопрос журналистов о безвизовом режиме, Кубраков заявлял о своей уверенности в его продлении.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму

      «Ростех» создал модификацию «Оберега» для саперов

      На фоне падения военного борта в Крыму морской транспорт приостановил движение

      Польский генерал рассказал про крики Зеленского о помощи

      СБУ заочно предъявила Пушилину новые обвинения

      Глыба льда рассекла голову россиянке

      Появилось видео падения в море и взрыва военного самолета в Севастополе

      Бывшая «Мисс Вселенная» назвала любимую вещь в гардеробе

      Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу из-за российских ударов

      На Украине насчитали миллион уклонистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше