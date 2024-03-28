Украина и Польша объявили о решении проблемы пограничного контроля

Кубраков: Киев и Варшава согласовали текст о пограничном контроле

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков объявил, что Киев и Варшава смогли принять текст соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле. Его слова о решении проблемы передает ТАСС.

«Польская сторона уже передала финализированный текст Еврокомиссии для обратной связи. После согласования со стороны Евросоюза ожидается подписание документа между странами», — сказано в сообщении пресс-службы министерства инфраструктуры.

По словам ведомства, соглашение позволит стратегически подойти к вопросу развития границы и ускорит контрольные процедуры.

Ситуация на границе Польши и Украины обострилась из-за протестов польских фермеров, основными требованиями которых является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины, и которые в конце марта усомнились в успехе переговоров с Украиной.

Помимо этого, Александр Кубраков заявлял, что транспортный безвиз с Евросоюзом является условием выживания Украины. Отвечая на вопрос журналистов о безвизовом режиме, Кубраков заявлял о своей уверенности в его продлении.