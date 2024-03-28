В Польше усомнились в успехе переговоров с Украиной

Reuters: успех переговоров Украины и Польши по зерну в Варшаве маловероятен

Успех переговоров Украины и Польши по зерну в Варшаве маловероятен. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Яна Грабеца.

Правительства двух стран встретятся в надежде разрядить разгоревшийся вокруг импорта зерна скандал, который привел к массовым протестам европейских фермеров. «Трудно ожидать какого-либо прорыва после этих переговоров, какого-либо конкретного соглашения, например, по сельскохозяйственным вопросам», — прокомментировал встречу Грабец.

«Мы все еще ведем диалог, и обе стороны — по крайней мере, на сегодняшний день — не полностью удовлетворены», — добавил глава канцелярии польского премьера.

11 марта сообщалось, что протестующие польские фермеры перестали пускать пассажирские автобусы, следующие в страну с Украины и наоборот.