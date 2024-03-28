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15:52, 28 марта 2024Бывший СССР

Названа причина участившихся случаев уничтожения танков Abrams

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ стали чаще использовать танки Abrams

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали чаще использовать танки Abrams из-за дефицита других видов вооружений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что раньше к танкам относились более бережно, из-за чего они реже попадали под удар.

«Раньше ВСУ пытались прятать эти танки на скрытых позициях, но вот теперь они попадают под наши удары. Где-то такой Abrams вылезает и получает удар беспилотником. Но, конечно, танки предпочитают не выпускать на открытое поле и использовать из закрытых точек», — сказал Дандыкин.

По его оценке, теперь Украина стала чаще использовать танки, что может указывать на дефицит других видов вооружений.

«Конечно, не от хорошей жизни их используют. Скрывали долго. Но теперь другое оружие выбивается, выбиваются артиллерийские системы, станции наведения огня. И все это восполняется в куда меньше степени, чем выбивается», — объяснил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. Военные также уничтожили две боевые машины пехоты, девять автомобилей и две американские гаубицы М777.

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