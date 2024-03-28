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08:16, 28 марта 2024Экономика

Названы регионы с неуверенными в завтрашнем дне работниками

«Ромир»: чаще всего остаться без работы боятся на Дальнем Востоке и в Сибири

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Почти две трети (70 процентов) россиян уверены в завтрашнем дне. Регионы, в которых чаще всего боятся остаться без работы, назвали по итогам соцопроса «Ромир», сообщает газета «Известия».

Чаще всего остаться без работы боятся на Дальнем Востоке (38 процентов) и в Сибири (36 процентов), реже всего — на Урале (21 процент) и Северном Кавказе (24 процента). При этом о занятости больше переживают в сельской местности (38 процентов), а в городах с населением 250–500 тысяч человек страх потерять работу меньше (25 процентов). Сильнее всего потерей места озабочены работники гостинично-ресторанного бизнеса, культуры и спорта (по 37 процентов), а меньше всего — представители сфер медицины и образования (26 процентов).

Такая тенденция на рынке сложилась из-за низкой безработицы, по причине которой работодатели постоянно ощущают дефицит кадров, объяснила директор по продажам и маркетингу Ancor Наталья Щербакова. Кроме того, в большинстве отраслей выросли зарплаты, а работы много, пояснил замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Первенцев.

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«В настоящее время в целом по стране отмечается нехватка кадров на предприятиях промышленного сектора, транспорта и строительства, а также в сфере продаж и услуг. Поэтому в ближайшее время мы будем наблюдать дефицит кадров, возросшее количество вакансий и, как следствие, конкуренцию на рынке труда», — заключила первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.

Как заявили руководители крупного российского бизнеса, в ближайшем будущем кадровый голод в России может усугубиться, при этом проблему нельзя решить за счет повышения заработных плат. Для борьбы с нехваткой персонала необходимо закрывать вакансии с помощью сотрудников компании из других подразделений или отделов, что дешевле и быстрее, чем заниматься наймом на открытом рынке. Это позволит закрыть до 30 процентов позиций, выразила мнение директор по персоналу Росбанка Мария Мосина.

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      Вячеслав Агапов
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