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16:18, 28 марта 2024Экономика

В ЦБ поддержали обязательное страхование посетителей публичных мест

Зампред ЦБ Габуния поддержал обязательное страхование посетителей публичных мест
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Филипп Габуния

Филипп Габуния. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Центробанк поддерживает идею обязательного страхования посетителей публичных мест, а трагедия в «Крокус Сити Холле» только подтверждает правильность такой позиции. Об этом в кулуарах форума «Биржевой товарный рынок 2024» рассказал зампред регулятора Филипп Габуния, пишет ТАСС.

По его словам, меру необходимо распространить на площадки, где речь идет о сотнях и тысячах посетителей, хотя страховка должна быть «очень ясно детерминирована». Представитель Банка России уточнил, что страховка не должна превратиться в ненужную бумажку.

«На уровне законов должно быть четко определено, в каких случаях обязательно подлежит выплата, а не просто запись о том, что что-то должно быть застраховано», — объяснил Габуния.

Если объект, такой как концертный зал или ресторан, не может найти страховщика, то он должен прекратить деятельность. Впрочем, уточнил зампред ЦБ, этот момент необходимо взвесить, потому что, возможно, он выходит за пределы компетенции регулятора. Другим вариантом могут стать более частые проверки при отсутствии финансового обеспечения.

Ранее сообщалось, что на момент теракта «Крокус Сити Холл» находился в залоге у Газпромбанка. В компании не исключают, что могут передать в залог дополнительные активы, чтобы компенсировать снижение стоимости комплекса.

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      Платон Щукин
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