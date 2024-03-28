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14:35, 28 марта 2024Забота о себе

Один из популярных мифов о хлебе развеяли

Диетолог Джутова: употребление хлеба в каждый прием пищи не навредит здоровью

Фото: Jan Woitas / dpa-Zentralbild / ZB / Globallookpress.com

Употребление хлеба в каждый прием пищи не навредит здоровью, заявила кандидат медицинских наук, диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Один из популярных мифов об этом продукте врач развеяла в беседе с «Лентой.ру».

Джутова указала, что суточная норма хлебобулочных изделий составляет 150 граммов. Однако, по ее словам, здоровым людям не стоит переживать о несоблюдении нормы или употреблении хлеба с каждым приемом пищи, поскольку это не окажет существенного воздействия на здоровье. Главное, чтобы питание было сбалансированным, подчеркнула диетолог.

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Врач отметила, что наиболее полезным считается хлеб из муки грубого помола — в нем содержится максимальное количество витаминов. При этом чем выше сорт муки и тщательнее ее очистка от отрубей и частичек зародыша, тем меньше в хлебе минералов и витаминов группы В. Именно поэтому в белом хлебе из муки высшего сорта гораздо меньше аминокислот, чем в цельнозерновом, подчеркнула Джутова.

Калорийность хлеба из обойной пшеничной муки составляет в среднем 202 килокалории на 100 граммов продукта, из пшеничной муки высшего сорта — 233 килокалории, улучшенный хлеб с добавками — в среднем 263 килокалории, а сдоба — до 346 килокалорий на 100 граммов. Это необходимо учитывать, особенно если стоит задача контролировать вес

Марьяна Джутовакандидат медицинских наук, диетолог

При выборе хлеба она рекомендовала присмотреться к сортам, обогащенным белковыми, растительными и минеральными добавками: они помогут сделать рацион более полноценным. Также, по словам врача, важно помнить, что в хлебе много калорий и углеводов, но мало белков, жиров, клетчатки, витаминов и минералов.

Ранее дерматовенеролог Наталья Михайлова призвала перестать демонизировать яйца и молоко. Она заявила, что, вопреки распространенному мнению, эти продукты полезны для кожи.

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      Наталья Обрядина
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