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04:05, 28 марта 2024Интернет и СМИ

Статья из американской газеты 50-х годов возмутила пользователей сети

Фото: Mr Cup / Fabien Barral / Unsplash

Пользователь Reddit опубликовал фотографию статьи из газеты New York Daily Mirror, вышедшей 50-е годы прошлого века, в которой приводилось мнение мужчин о телесных наказаниях женщин. Многих пользователей сети возмутило содержание материала.

В статье мужчин попросили ответить на вопрос о том, можно ли при необходимости отшлепать женщину в качестве наказания. Трое опрошенных ответили утвердительно.

«Почему бы и нет? Если они, будучи взрослыми, так и не научились себя вести, к ним нужно отнестись как к детям и отшлепать. Это должно побудить их поскорее повзрослеть», — заявил один из участников опроса. Другой мужчина сказал, что такое телесное наказание даст женщине понять, «кто здесь босс». «Многие женщины сегодня забывают, что живут в мужском мире», — добавил он.

«Именно это и происходило в 50-е. Женщин и детей считали вещами, принадлежащими мужчине», «А это и есть те самые старые добрые времена, о которых все говорят?», «Это попросту немыслимо. Я в шоке от того, что такое могли напечатать в газете». «Господи. Мужчины в 50-х были отстойными», — высказались комментаторы. Другие поиронизировали над вопросом. «Мой ответ: женщину можно отшлепать, только если она как следует этого попросит», — заявил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что на Reddit набрала популярность старая реклама Google. Объявление вызвало ностальгию у комментаторов.

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      Олег Давыдов
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