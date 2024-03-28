Россия объявила в розыск украинца за склонение школьников к терактам

МВД России объявило в розыск украинца Овсюка, склонявшего детей к терактам

МВД России объявило в розыск гражданина Украины Ярослава Овсюка, который склонял детей к совершению терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

Разыскиваемый по статье Уголовного кодекса России 2005 года рождения. Он известен ФСБ под ником «Белая Роза». Показания на Овсюка дал 17-летний администратор интернет-сообщества запрещенного в России движения, пропагандирующего идеологию массовых убийств в учебных заведениях. Его задержали сотрудники спецслужб в 2022 году в Сочи. Из его показаний следует, что пользователь Telegram под ником «Белая Роза» дал ему права администрирования в мессенджере.

Овсюк причастен к подстрекательству жителя Казани к нападению на школу. Правоохранительные органы предотвратили теракт в ноябре 2021 года.

Ранее 28 марта сообщалось, что полицейские задержали 20-летнего жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, который предлагал россиянам за деньги устроить теракты на различных объектах. В поселке Уренгой 36-летний мужчина показал сотрудникам сообщение из мессенджера. В нем неизвестный от лица легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ) призывал устроить теракт на местной лыжной базе почти за один миллион рублей.