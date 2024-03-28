Пассажир российского самолета попал в реанимацию после полета

Летевший из Москвы в Пермь пассажир попал в реанимацию после полета

Пассажир российской авиакомпании попал в реанимацию после полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с 58-летним мужчиной на борту самолета, летевшим из Москвы в Пермь, в среду, 27 марта. По данным источника, он побледнел и пожаловался на боль в груди и низкое давление. Более того, у пассажира было учащенное сердцебиение. Отмечается, что ранее больной перенес инфаркт.

Несмотря на произошедшее, пилоты продолжили выполнения рейса. По прилете в аэропорт назначения его забрали медики. О нынешнем состоянии мужчины не сообщается.

Ранее пассажир самолета авиакомпании Turkish Airlines устроил безумные танцы на борту и попал на видео. Лайнер, направлявшийся из Москвы в Стамбул, находился на взлетно-посадочной полосе Внуково и должен был по расписанию вылететь в турецкий город в 20:10 вторника, 26 марта. Однако один из пассажиров начал кричать на английском и вести себя неадекватно.