Песков ответил на вопрос о приезде Путина в «Крокус Сити Холл»

Песков: Путин не приезжал в «Крокус Сити Холл», чтобы не мешать штабной работе

Президент России Владимир Путин не приезжал в «Крокус Сити Холл», чтобы не мешать штабной работе. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит «Интерфакс».

«В эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, потому что это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте», — пояснил он.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла» в Подмосковье, позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Через некоторое время часть кровли над концертным залом обрушилась. На следующий день подозреваемых задержали на территории Брянской области.

По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, пострадали 182 человека. Еще 143 спасти не удалось.