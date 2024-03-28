Песков заявил об изрядной вовлеченности Германии в конфликт на Украине

Песков: Германия уже изрядно вовлечена в конфликт на Украине

Германия уже изрядно вовлечена в конфликт на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что политик прокомментировал заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца об обсуждении с несколькими странами возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.

По словам представителя Кремля, эти страны объединяет «декларируемая политическая воля» на поддержку Киева.

«Все эти нюансы мы самым тщательным образом отслеживаем, сути происходящего не меняет, Германия и так уже изрядно вовлечена в конфликт», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон является самым радикальным сторонником эскалации на Украине. По его словам, именно французский лидер стал инициатором дискуссии об отправке европейских войск.