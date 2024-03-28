Песков оценил степень радикализма Макрона по Украине

Песков: Макрон является самым радикальным сторонником эскалации на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон является самым радикальным сторонником эскалации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал дискуссии европейских политиков о возможной отправке войск НАТО на Украину. Он отметил, что в европейском истеблишменте существуют разные позиции по высказываниям французского лидера.

«В данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что именно французский президент стал инициатором дискуссии об отправке войск. Песков добавил, что в Кремле продолжают внимательно следить за выступлениями по теме.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Макрон разозлил американских чиновников словами об отправке войск на Украину. Американские чиновники в частном порядке отмечают, что такой шаг может привести к риску разжечь столкновение с Россией.