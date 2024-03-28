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12:47, 28 марта 2024Мир

Песков оценил степень радикализма Макрона по Украине

Песков: Макрон является самым радикальным сторонником эскалации на Украине

Фото: Aloisio Mauricio / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон является самым радикальным сторонником эскалации на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал дискуссии европейских политиков о возможной отправке войск НАТО на Украину. Он отметил, что в европейском истеблишменте существуют разные позиции по высказываниям французского лидера.

«В данном случае наиболее, наверное, радикальные позиции занимает президент Макрон», — заявил пресс-секретарь президента. Он подчеркнул, что именно французский президент стал инициатором дискуссии об отправке войск. Песков добавил, что в Кремле продолжают внимательно следить за выступлениями по теме.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Макрон разозлил американских чиновников словами об отправке войск на Украину. Американские чиновники в частном порядке отмечают, что такой шаг может привести к риску разжечь столкновение с Россией.

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      Юрий Леонов
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