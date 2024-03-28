Похудевшую на 18 килограммов известную актрису сняли папарацци

Папарацци сняли известную американскую актрису Элис Эванс, которая похудела на 18 килограммов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

55-летняя звезда попала на снимки фотографов, когда прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса. На размещенных кадрах знаменитость запечатлели в черных легинсах, тунике, прикрывающей бедра, и жилете.

Помимо этого, она надела ярко-голубые сабо, которые представляют собой летнюю обувь без задника. В качестве аксессуаров Эванс выбрала массивный шарф, синюю бейсболку и большую коричневую сумку. Вдобавок актриса надела солнцезащитные очки.

Известно, что о своем похудении на 40 фунтов (18 килограммов) звезда сообщала в соцсетях. По ее словам, она почувствовала, что необходимо сбросить лишние килограммы, и намерена поделиться своими секретами.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.