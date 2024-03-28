Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:44, 28 марта 2024Ценности

Похудевшую на 18 килограммов известную актрису сняли папарацци

Элис Эванс

Элис Эванс. Фото: Fred Prouser / Reuters

Папарацци сняли известную американскую актрису Элис Эванс, которая похудела на 18 килограммов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

55-летняя звезда попала на снимки фотографов, когда прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса. На размещенных кадрах знаменитость запечатлели в черных легинсах, тунике, прикрывающей бедра, и жилете.

Помимо этого, она надела ярко-голубые сабо, которые представляют собой летнюю обувь без задника. В качестве аксессуаров Эванс выбрала массивный шарф, синюю бейсболку и большую коричневую сумку. Вдобавок актриса надела солнцезащитные очки.

Материалы по теме:
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал» Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
«Я бы такую, как ты, вообще не трогал»Российские девушки перестали бриться, а парни надели платья. Как это помогло им найти и принять себя
25 ноября 2020
Грудь напоказ и рыбья чешуя. Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
Грудь напоказ и рыбья чешуя.Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
6 июля 2021

Известно, что о своем похудении на 40 фунтов (18 килограммов) звезда сообщала в соцсетях. По ее словам, она почувствовала, что необходимо сбросить лишние килограммы, и намерена поделиться своими секретами.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      Россия резко нарастила вывоз плодоовощной продукции

      В Британии назвали условие по экстрадиции Ассанжа

      Guess объявил о пожертвовании 10 миллионов рублей пострадавшим в «Крокусе»

      Власти российского региона захотели привлечь больше туристов из Китая

      Объяснена неуязвимость голых землекопов к инфарктам

      Ветерана СВО избили до смерти в российском городе

      Врач рассказал о способе остановить искривление позвоночника

      Добыча угля в России упала до минимума с прошлого лета

      Житель Узбекистана пытался продать детей в обмен на квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше