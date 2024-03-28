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15:37, 28 марта 2024Мир

Польские фермеры разблокировали один пропускной пункт на границе с Украиной

Погранслужба Украины: польские фермеры разблокировали пункт пропуска на границе

Фото: Bernd März / Globallookpress.com

Протестующие польские фермеры разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает ТАСС.

Пункт пропуска «Угринов-Долгобычев» будет открыт, ориентировочно, до 2 апреля. Украинская погранслужба уточнила, что пропуск грузовиков через КПП осуществляется в обычном режиме в обоих направлениях.

Отмечается, что сейчас 120 грузовиков ожидают возможности пересечь границу. Однако фермеры продолжают блокировать два самых крупных КПП — «Ягодин» и «Рава-Русская».

Ранее стало известно, что польские фермеры начнут собирать подписи за отставку правительства. Один из руководителей протеста Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель призвал всех аграриев присоединиться к инициативе.

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      Виктория Кондратьева
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