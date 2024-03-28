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20:04, 28 марта 2024Бывший СССР

Названы последствия назначения нового главы СВР Украины для России

Военный эксперт Дандыкин: назначение нового главы СВР облегчит работу России

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Назначения президента Украины Владимира Зеленского определяются не столько профессионализмом, сколько близостью к его персоне, объяснил военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия назначения нового главы Службы внешней разведки (СВР) Украины Олега Иващенко для России.

«Я думаю, что самостоятельных действий у этих организаций, что у ГУР (Главное управление разведки Украины — прим. «Ленты.ру»), что у СВР, нет. Они все под колпаком у ЦРУ (Центральное разведывательные управление СШАприм. «Ленты.ру») и MI6 (служба разведки Великобританииприм. «Ленты.ру»). Соответственно, выполняют их указания», — рассказал Дандыкин.

По словам военного эксперта, российским структурам без разницы, кто будет занимать пост главы СВР. «Я не думаю, что он намного выдающейся своих предшественников. У них эти назначения определяются не столько профессионализмом, сколько близостью к персоне Зеленского. Чтобы он был очередной тенью шефа. На мой взгляд, это так. Но во многом это облегчит нашу работу против этой структуры», — заключил он.

Ранее Зеленский представил Иващенко. Как сообщил украинский лидер, новый глава СВР — профессионал, который понимает цели Украины и хорошо разбирается в разведывательной деятельности.

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