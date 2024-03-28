Потребление газа в странах Северной Европы взлетело

Eesti Gaas: потребление газа в Балтийском регионе и Финляндии выросло на 50 %

В этом отопительном сезоне (с октября 2023-го по февраль 2024-го) суммарные объемы потребления газа в странах Северной Европы выросли на 50 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-23 годов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков эстонской энергетической компании Eesti Gaas.

Речь идет о резком наращивании объемов потребления газа в Латвии, Литве, Эстонии и Финляндии. За этот период времени показатель достиг уровня в 26 ТВтч. Что касается Эстонии, то в период с октября 2023-го по февраль 2024-го объемы потребления газа в стране выросли почти на 40 процентов в сравнении с предыдущим отопительным сезоном и составили в общей сложности 2,45 ТВтч, уточняют эксперты.

При этом, как заявили в Eesti Gaas, пиковый период потребления газа пришелся в странах Северной Европы на январь 2024 года. Тогда в Балтийском регионе и Финляндии показатель составил 7,1 ТВтч.

Главными причинами наращивания объемов потребления газа председатель правления эстонской энергокомпании Маргус Каасик назвал неблагоприятные погодные условия, снижение биржевых цен на топливо и налаженные маршруты поставок газа из США и Норвегии. На этом фоне он заявил о значительной роли этого вида топлива в энергобалансе североевропейских стран. «В наиболее холодные дни половина необходимой энергии поступает от газа», — заключил Каасик.

Несмотря на резкое увеличение потребления газа, недавние данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (GIE) показывают, что страны Евросоюза (ЕС) могут завершить отопительный сезон с рекордными запасами этого вида топлива. К 25 марта уровень заполненности местных подземных хранилищ газа (ПХГ) находился на уровне в 59,18 процента от их суммарной вместимости. При сохранении текущих темпов отбора к концу этого месяца он может составить рекордные 58 процентов.