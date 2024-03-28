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08:54, 28 марта 2024Россия

Появились подробности о спасавшей людей в «Крокусе» 15-летней школьнице

Спасавшую людей в «Крокусе» школьницу воспитали доброволец и сестра милосердия
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Школьница Александра Кравченко, которая спасала людей во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», из многодетной семьи, ее воспитанием занимаются доброволец и сестра милосердия. Такие подробности появились в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По его сведениям, 15-летняя девочка учится в кадетской школе, у нее четыре старших брата и младшая сестра. Отец школьницы воевал в Сербии, он был трижды ранен.

В 2000-х мужчина вернулся в Россию и стал активно заниматься воспитанием детей и молодежи, создав одну из первых ассоциаций военно-патриотических клубов современной России «Стягъ» и движение «Косовский фронт».

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Мать школьницы преподает в учебном центре больницы Святителя Алексия. Она регулярно ездит с гуманитарной миссией в зону проведения спецоперации.

До этого сообщалось, что в Госдуме наградили школьников, проявивших героизм во время теракта в «Крокусе».

Группа террористов атаковала «Крокус Сити Холл» в Красногорске вечером 22 марта. Преступники открыли прицельный огонь по посетителям и подожгли концертный зал. Затем они скрылись на автомобиле. Силовикам удалось перехватить их в Брянской области.

По последней официальной информации, жертвами теракта стали 143 человека.

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      Сергей Истомин
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