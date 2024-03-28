В Москве начнут выявлять болезни шейного отдела позвоночника при помощи ИИ

Ракова: ИИ поможет врачам Москвы выявлять болезни шейного отдела позвоночника

Московские врачи получат доступ к сервису, который поможет при помощи искусственного интеллекта (ИИ) выявлять протрузии, а также грыжи межпозвонковых дисков и стенок позвоночного канала на магнитно-резонансной томограмме (МРТ) шейного отдела позвоночника. Ранее нейросети определяли признаки этих заболеваний лишь в пояснично-крестцовом отделе, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, использование алгоритмов позволяет увеличить скорость диагностики патологий. «При описании данного вида исследований необходимо оценить процент стеноза, измерить размер протрузий, грыж, а также позвоночного канала. Сервис искусственного интеллекта делает это быстро и точно, а врач, опираясь на предоставленные данные, оперативно формирует заключение. Сегодня в столице работает уже более 50 сервисов искусственного интеллекта, которые находят признаки 37 различных заболеваний», — рассказала вице-мэр.

Она добавила, что Москва активно делится новыми технологиями с другими российскими регионами на платформе «МосМед ИИ», при помощи которой обрабатывать результаты лучевых исследований с использованием столичных алгоритмов могут врачи со всей страны.

В свою очередь, главный рентгенолог Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины столичного Департамента здравоохранения Юрий Васильев объяснил, что МРТ позволяет не только обнаружить патологию, узнать ее местоположение и стадию, но и определить уровень сужения позвоночного канала. По его словам, специалисты центра разработали свой подход к оценке решений на основе технологий искусственного интеллекта — матрицу зрелости. «Она позволяет не только оценивать решения на основе технологий искусственного интеллекта и сравнивать их между собой по величине диагностического и технического потенциала, но и отслеживать изменение этих параметров в динамике», — отметил Васильев.

Он подчеркнул, что благодаря такому подходу врачам-рентгенологам доступны только проверенные сервисы ИИ-сервисы по востребованным направлениям.

В Москве умные алгоритмы используются с 2020 года в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение. Интегрированные в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС) нейросети изучают медицинские изображения, самостоятельно составляют описания и отмечают цветовыми подсказками области, где могут находиться патологии. Помимо этого, ИИ проводит измерения, которые помогают врачам-рентгенологам при подготовке диагностического заключения.

