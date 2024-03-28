Курский губернатор описал масштабы разрушений при обстреле со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Речь идет об атаке на поселок Теткино Глушковского района. По словам главы области, повреждения получили шесть частных домовладений.
«Выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки. Окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», — добавил политик. Пострадавших, по его словам, нет.
Ранее стало известно, что три жилых домовладения получили повреждения в результате обстрела села Гордеевка Кореневского района со стороны Украины. По информации Старовойта, никто не пострадал. Он также опубликовал кадры последствий обстрела.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.