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14:32, 28 марта 2024Россия

Курский губернатор описал масштабы разрушений при обстреле со стороны ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Речь идет об атаке на поселок Теткино Глушковского района. По словам главы области, повреждения получили шесть частных домовладений.

«Выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки. Окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», — добавил политик. Пострадавших, по его словам, нет.

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Ранее стало известно, что три жилых домовладения получили повреждения в результате обстрела села Гордеевка Кореневского района со стороны Украины. По информации Старовойта, никто не пострадал. Он также опубликовал кадры последствий обстрела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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