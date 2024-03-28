Курский губернатор описал масштабы разрушений при обстреле со стороны ВСУ

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Курскую область. Об этом заявил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Речь идет об атаке на поселок Теткино Глушковского района. По словам главы области, повреждения получили шесть частных домовладений.

«Выбиты окна, посечены фасады и заборы, разрушены дворовые постройки. Окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», — добавил политик. Пострадавших, по его словам, нет.

Ранее стало известно, что три жилых домовладения получили повреждения в результате обстрела села Гордеевка Кореневского района со стороны Украины. По информации Старовойта, никто не пострадал. Он также опубликовал кадры последствий обстрела.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.