Путин назвал приоритетным вопрос обеспечения безопасности в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов назвал приоритетным вопрос обеспечения безопасности в новых регионах. Его слова приводит РИА Новости.

«Понятно, что без решения окончательного, строить планы, вот о которых мы сейчас говорим, на первый взгляд, вроде как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы, вопросы безопасности», — сказал глава государства.

Путин добавил, что планы строятся с учетом перспективы, их необходимо обсуждать уже сейчас, чтобы реализовать в полном объеме, когда это потребуется.

Президент также поделился впечатлениями от встречи с российскими пилотами в ходе поездки в Тверскую область 27 марта. По его словам, с такими военными Россия точно решит все задачи специальной военной операции (СВО).