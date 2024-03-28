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21:58, 28 марта 2024Россия

Путин назвал приоритетным вопрос обеспечения безопасности в новых регионах

Путин назвал приоритетным вопрос обеспечения безопасности в новых регионах РФ

Президент России Владимир Путин на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов назвал приоритетным вопрос обеспечения безопасности в новых регионах. Его слова приводит РИА Новости.

«Понятно, что без решения окончательного, строить планы, вот о которых мы сейчас говорим, на первый взгляд, вроде как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы, вопросы безопасности», — сказал глава государства.

Путин добавил, что планы строятся с учетом перспективы, их необходимо обсуждать уже сейчас, чтобы реализовать в полном объеме, когда это потребуется.

Президент также поделился впечатлениями от встречи с российскими пилотами в ходе поездки в Тверскую область 27 марта. По его словам, с такими военными Россия точно решит все задачи специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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