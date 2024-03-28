Путин отметил важность сохранения единства культурного пространства России

Путин заявил о важности сохранения единства культурного пространства России

В рамках встречи с работниками культуры Тверской области президент России Владимир Путин отметил, что их миссия — колоссальная, ведь они сохраняют единство культурного пространства, что является чрезвычайно важным. Его слова приводит ТАСС.

Кроме того, Путин назвал «неумными людьми» заявляющих об отмене русской культуры.

«Отменить культуру целого народа или целых народов — а у нас 190 народов и этносов в России проживает — это просто нереально», — уточнил он.

Ранее, 2 ноября 2023 года, президент России Владимир Путин поручил создать в стране национальный центр исторической памяти. Организация призвана реализовывать общественно значимые проекты и инициативы.