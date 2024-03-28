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14:35, 28 марта 2024Мир

Путин оценил ситуацию по Украине в ходе разговора с президентом ЮАР

Путин: Россия готова к разговору по мирному разрешению конфликта на Украине

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия всегда была готова к серьезному разговору по дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Рамафоса проинформировал российского президента о намерении ЮАР продолжить работу над мирной инициативой по украинскому конфликту.

«Владимир Путин, в свою очередь, изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины, отметив при этом, что Россия всегда была открыта к серьезному и предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта», — уточняет Кремль.

Кроме того, лидер ЮАР выразил глубокие соболезнования в связи с терактом, произошедшим в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на высказывание бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о возможности повлиять на урегулирование по Украине благодаря дружбе с Путиным. По словам политика, хорошие отношения Путина и экс-канцлера действительно помогали решать сложные проблемы.

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      Виктория Кондратьева
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