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13:34, 28 марта 2024Мир

Кремль ответил на слова экс-канцлера Германии о дружбе с Путиным

Песков о словах Шредера: хорошие отношения с Путиным помогали решать проблемы

Фото: Sergei Bobylev / Reuters

Хорошие отношения президента России Владимира Путина и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера помогали решать сложные проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков прокомментировал высказывание Шредера о возможности повлиять на урегулирование по Украине благодаря дружбе с Путиным. Он подчеркнул, что хорошее общение лидеров стран помогало действительно решать самые сложные вопросы и влияло на развитие двусторонних отношений.

«К сожалению, сейчас мы не видим у действующих политиков такой политической воли и не слышим от них таких слов», — заявил пресс-секретарь президента. Он добавил, что конструктивное общение глав государств всегда помогает решать вопросы в отношениях стран.

Ранее Шредер в интервью агентству DPA допустил пользу от дружбы с Путиным для переговоров по Украине. Он подчеркнул, что украинский конфликт можно разрешить только за столом переговоров.

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      Юрий Леонов
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