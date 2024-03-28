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15:49, 28 марта 2024Экономика

Россия резко нарастила вывоз плодоовощной продукции

Россельхознадзор: экспорт плодоовощной продукции из РФ вырос почти в 1,8 раза

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По итогам 2023 года суммарные объемы вывоза российской плодоовощной продукции иностранным потребителям увеличился почти в 1,8 раза в сравнении с показателем 2022-го и достиг уровня в 700 тысяч тонн. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его слова приводит «Интерфакс».

Руководитель ведомства уточнил, что в сравнении с 2022 годом показатель вырос на 300 тысяч тонн. К уровню 2018-го объемы экспорта российской плодоовощной продукции увеличились на 500 тысяч тонн.

В свою очередь, импорт этой продукции по итогам 2023 года продемонстрировал противоположную динамику и сократился до 8,4 миллиона тонн. Для сравнения, в 2022-м показатель находился на уровне в 8,6 миллиона тонн, а в 2018-м — составлял 9 миллионов. Таким образом, за пять лет Россия сократила импорт на 600 тысяч тонн.

При этом Россия ввозит прежде всего плодоовощную продукцию, которая не выращивается в стране. Речь идет прежде всего о поставках цитрусовых, семечковых, косточковых и бананах, резюмировал Данкверт.

По итогам 2023 года главным иностранным поставщиком мяса на российский рынок стала Белоруссия, которая является участницей Союзного государства. На ее долю, как уточнил Данкверт, в прошлом году пришлось почти 50 процентов всего мясного импорта РФ. В целом за 12 месяцев Россия приобрела у иностранных поставщиков 586 тысяч тонн мяса.

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      Анатолий Акулов
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