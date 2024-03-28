Назван главный иностранный поставщик мяса в Россию

Россельхознадзор: почти 50 % импорта мяса в Россию приходится на Белоруссию

В 2023 году почти половина (около 50 процентов) всего импортируемого в Россию мяса приходилось на поставщиков из Белоруссии. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, его слова приводит ТАСС.

По итогам прошлого года в Россию из-за границы ввезли в общей сложности 586 тысяч тонн мяса, уточнил он. «На импорт в мясе всех видов практически 50 процентов приходится на Белоруссию — Союзное государство», — пояснил Данкверт.

Главным видом поставляемой на российский рынок продукции стало мясо птицы и субпродуктов, на долю которых пришлось 232 тысячи тонн. На втором месте оказалась говядина (201 тысяча тонн). В свою очередь, поставки свинины в Россию составили 1,4 тысячи тонн. В то же время суммарные объемы вывоза мяса из РФ за прошедший год достигли уровня в 649 тысяч тонн, резюмировал глава ведомства.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили о выявлении 269 тысяч случаев перемещения товаров на территории России с целью легализации неизвестного сырья и продукции, продления сроков годности товаров, а также ввода в оборот фальсификата или продукции с истекшим сроком годности.

На этом фоне в Минпромторге, Минфине и Росстандарте собрались ужесточить контроль за выпускаемой в России продукцией, главным образом за производством пищевой продукции. Ведомства намерены обязать отечественных производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия, по которым они изготавливают свои товары.