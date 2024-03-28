Россиян предупредили о погодных аномалиях

Синоптик Цыганков: аномально сильные осадки и метели обрушатся на регионы России

На большинство регионов России в ближайшие дни обрушатся экстремально сильные осадки. О надвигающихся погодных аномалиях предупредил замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков, передает RT.

Антициклоны принесут сильные дожди, порывистый ветер, метели и угрозу схода лавин в горных районах. Циклоны ожидаются на Дальнем Востоке, в Омске, Новосибирске, Красноярске, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, рассказал синоптик. В горах Краснодарского края и Северного Кавказа есть риск схода лавин.

Во многих регионах страны ожидаются сильные осадки: в Дагестане прогнозируется дождь и мокрый снег, а на Урале — сильные снегопады. На Алтае будут дожди, а порывы ветра в горах могут достигать 22 метров в секунду.

«Сегодня-завтра в Забайкалье снег и ветер. Сегодня ветер до 30 метров в секунду, а дальше до 22 метров в секунду. В Амурской области в пятницу сильные осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ожидается также метель и ветер до 22 метров в секунду», — отметил Цыганков. Похожая погода ожидается в Хабаровском крае — там пройдет мокрый снег, а в выходные ветер ускорится до 24 метров в секунду.

В Приморье также будет сильный ветер (до 23 метров в секунду), а в Якутии ожидается трехдневная метель. «На Курилах завтра сильный дождь с ветром до 28 метров в секунду. На Сахалине в субботу сильный снег и ветер 22 метра в секунду. На Чукотке в выходные также снег, метель и ветер до 20 метров в секунду. И на Камчатке в воскресенье ожидается мокрый снег и ветер до 25 метров в секунду», — пообещал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей девяти регионов России об аномальных морозах. Синоптик уточнил, что речь идет о севере Урала, Сибири, Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области.