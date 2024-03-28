Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 28 марта 2024Силовые структуры

Россиянин приставал к 15-летней девочке на остановке и был задержан полицейскими

В Москве задержали пенсионера, пристававшего к 15-летней девочке на остановке

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Москвы, который приставал к 15-летней девочке на остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По данным ведомства, все произошло днем 27 марта в Москве. Мужчина, находясь на остановке общественного транспорта на улице Мартеновской, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы. Находившиеся рядом сотрудники полиции сразу пресекли действия злоумышленника и задержали его.

По факту произошедшего правоохранители завели дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). В ближайшее время пенсионеру предъявят обвинение и изберут для него меру пресечения.

Ранее суд в Алтайском крае приговорил к 12,5 года лишения свободы 54-летнего жителя Ростовской области, который растлевал 11-летнюю девочку в интернете, выдавая себя за подростка.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Военный самолет упал в Крыму. Его могли сбить. Что известно о судьбе пилота?

      Названы особенности новых бомб ФАБ-3000

      Суд арестовал директора «Росатома» Сахарова за получение особо крупной взятки

      Обвиненный в изнасиловании Алвес устроил вечеринку после выхода из тюрьмы

      Власти Белгородской области допустили открытие верхних этажей ТЦ

      81-летняя судья с моложавой внешностью раскрыла секрет красоты

      По всей Украине объявили воздушную тревогу

      Синоптик назвал дату смены резины в Москве

      Резкая посадка самолета в одном из самых опасных аэропортов мира попала на видео

      Путин поделился впечатлениями от встречи с российскими пилотами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше