Россиянин приставал к 15-летней девочке на остановке и был задержан полицейскими

В Москве задержали пенсионера, пристававшего к 15-летней девочке на остановке

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 64-летнего жителя Москвы, который приставал к 15-летней девочке на остановке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

По данным ведомства, все произошло днем 27 марта в Москве. Мужчина, находясь на остановке общественного транспорта на улице Мартеновской, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы. Находившиеся рядом сотрудники полиции сразу пресекли действия злоумышленника и задержали его.

По факту произошедшего правоохранители завели дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). В ближайшее время пенсионеру предъявят обвинение и изберут для него меру пресечения.

Ранее суд в Алтайском крае приговорил к 12,5 года лишения свободы 54-летнего жителя Ростовской области, который растлевал 11-летнюю девочку в интернете, выдавая себя за подростка.