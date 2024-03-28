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05:30, 28 марта 2024Путешествия

Россиянка побывала в Узбекистане и раскрыла странные привычки местных

Фото: Martina Katz / Globallookpress.com

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала о привычках местных жителей, которые показались ей странными. Свои впечатления она раскрыла в личном блоге на платформе «Дзен».

В первую очередь туристка отметила, что женщины в этой азиатской стране часто пытались потрогать ее или сфотографироваться. Она объяснила это тем, что по местному поверью прикосновение к блондинкам приносит удачу и счастье.

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Также блогершу удивило, что в Узбекистане не принято использовать столы и стулья. «Когда мы гостили в узбекской семье, то еду поставили прямо на пол. Даже низкого столика не было», — рассказала она, добавив, что местные едят руками, а не столовыми приборами.

Кроме того, россиянка сочла необычной традицию отмечать свадьбы на широкую ногу. «Празднование длится по несколько дней, а гостей редко бывает меньше 500 человек. Зачем на своем торжестве видеть совершенно незнакомых людей?» — усомнилась она.

Россиянка отметила и еще одну черту узбекистанцев — неумение говорить «нет». «Все дело в восточном гостеприимстве, — пояснила автор. — Они почему-то думают, что своим отказом очень обидят собеседника».

Эта же тревел-блогерша обратила внимание, что российские женщины же вызывают у мужчин в Узбекистане уважение и восхищение, потому что они сами зарабатывают и путешествуют.

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      Мария Борисова
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