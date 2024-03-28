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12:37, 28 марта 2024Культура

Российские артисты записали альбом в помощь пострадавшим в «Крокусе»

Артисты записали альбом «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим в «Крокусе»

Изображение: «ВКонтакте»

Российские артисты записали альбом под названием «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей VK.

В него вошли 12 песен Муслима Магомаева. Концертный зал, где произошла трагедия, носил имя певца. «Все доходы от стриминга и прослушивания песен будут направлены пострадавшим от теракта 22 марта в "Крокус Сити Холле"», — сообщили в VK.

На альбоме появятся песни в исполнении таких артистов, как Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», Три дня дождя, Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие.

Ранее сообщалось, что россияне в течение пяти дней после теракта в «Крокус Сити Холле» вернули 100 тысяч билетов на массовые мероприятия в стране.

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      Варвара Кошечкина
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