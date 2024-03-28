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05:06, 28 марта 2024Мир

Шольц высказался о мирных переговорах по Украине

Шольц: страны на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Borut Zivulovic / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung высказался о возможности мирных переговоров по Украине.

«В настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу», — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.

«Но позвольте мне четко заявить одну вещь: мир возможен в любое время», — заключил глава правительства ФРГ.

Ранее издание Politico заявило, что Шольц своей политикой показывает, что он хочет заставить Украину перейти к мирным переговорам с Россией. Германия, по мнению авторов, могла бы делать больше для поддержки Украины, так как у нее есть финансовые возможности, однако канцлер Шольц сознательно на это не идет.

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      Марина Совина
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