Шольц высказался о мирных переговорах по Украине

Шольц: страны на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung высказался о возможности мирных переговоров по Украине.

«В настоящее время ряд стран, в том числе Украина, обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть что-то, что приведет к мирному процессу», — сказал Шольц, отвечая на соответствующий вопрос.

«Но позвольте мне четко заявить одну вещь: мир возможен в любое время», — заключил глава правительства ФРГ.

Ранее издание Politico заявило, что Шольц своей политикой показывает, что он хочет заставить Украину перейти к мирным переговорам с Россией. Германия, по мнению авторов, могла бы делать больше для поддержки Украины, так как у нее есть финансовые возможности, однако канцлер Шольц сознательно на это не идет.