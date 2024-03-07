Стало известно о планах Шольца склонить Киев к переговорам

Politico: канцлер ФРГ Шольц хочет заставить Украину согласиться на переговоры

Канцлер Германии Олаф Шольц своей политикой показывает, что он хочет заставить Украину перейти к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает Politico.

Несмотря на то что ФРГ является второй страной по объему предоставленной Украине помощи (после США — прим. «Ленты.ру»), в процентах от ВВП страна находится на 11-м месте. Это означает, что Германия могла бы делать больше, так как у нее есть финансовые возможности, однако канцлер Шольц сознательно на это не идет, подчеркивает издание.

«Нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины наводит на мысль, что его конечная цель — заставить Украину согласиться на мирные переговоры, и как можно скорее», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Шольц не хочет поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По его мнению, их потенциальное применение Киевом приведет к эскалации конфликта.