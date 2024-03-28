Шольц заявил о неведении спецслужб Германии о подготовке теракта в «Крокусе»

Шольц: немецкие спецслужбы не обладали данными о подготовке теракта в «Крокусе»

Канцлер Германии Олаф Шольц ответил на вопрос, обладали ли немецкие спецслужбы данными о планах террористов по подготовке нападения на «Крокус Сити Холл», о которых американцы предупреждали Россию. Он заявил о полном неведении разведки ФРГ в интервью Maerkische Allgemeine Zeitung.

«Но у американских служб, вероятно, были подсказки, — отметил канцлер Германии. — Политика правительства США заключается в том, чтобы предупреждать другие страны, когда они получают такую ​​информацию».

Олаф Шольц отметил, что американская сторона даже выпустила публичное предупреждение относительно событий в России. «Тем более прискорбно, что этот ужасный теракт все же произошел», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал странным заявление властей США о единственной версии теракта в «Крокусе». По его словам, такое утверждение может говорить о том, что «как минимум они хотят с чего-то переключить внимание».