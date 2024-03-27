Песков прокомментировал заявление США о единственной версии теракта в «Крокусе»

Песков назвал странным заявление США о единственной версии теракта в «Крокусе»

Заявление официальных лиц в США о существовании одной-единственной версии случившегося в подмосковном «Крокус Сити Холле» звучит «по меньшей мере странно». Об этом заявил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — предположил официальный представитель Кремля.