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21:40, 27 марта 2024Россия

Песков прокомментировал заявление США о единственной версии теракта в «Крокусе»

Песков назвал странным заявление США о единственной версии теракта в «Крокусе»

Фото: Sputnik / Reuters

Заявление официальных лиц в США о существовании одной-единственной версии случившегося в подмосковном «Крокус Сити Холле» звучит «по меньшей мере странно». Об этом заявил в беседе с «Известиями» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание», — предположил официальный представитель Кремля.

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      Александра Синицына
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