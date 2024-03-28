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16:05, 28 марта 2024Мир

В России отреагировали на сообщения о сокрытии США информации об угрозе теракта

Сенатор Климов: NYT и The Washington Post часто используются для вбросов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Издания The New York Times (NYT) и The Washington Post часто используются для вбросов, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на сообщение NYT о том, что спецслужбы США не стали делиться с Россией всей известной им информацией о готовящемся теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

«Есть версия, что США вообще этот проект курировали в какой-то степени. То есть втемную использовали людей, которые думали, что действуют сами по себе. Поэтому если эту версию иметь в виду, то зачем же они будут сообщать», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что посольства США и Великобритании предупреждали своих граждан в России об угрозе терактов и призывали избегать посещения массовых мероприятий.

«Но мы предполагали, что это делалось еще и для того, чтобы повысить напряжение перед голосованием. При этом перед самим террористическим актом они вроде как ничего и не знали. Так что тут много нестыковок», — добавил он.

Сейчас нынешние власти США будут зубами цепляться за версию, что это ИГИЛ («Исламское государство»/ИГ, запрещенная в России террористическая организация), к которому они не имеют никакого отношения. Хотя известно прекрасно, что контакты между теми или иными элементами ИГИЛ у американцев всегда были

Андрей Климовзампред комитета Совета Федерации по международным делам

«Кроме того, я могу сказать, что The New York Times и The Washington Post часто используются для вбросов каких-то планируемых. Поэтому я отношусь к этому скептически. Я бы эту информацию не позиционировал как абсолютную и соответствующую на сто процентов реальной действительности», — заключил Климов.

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Ранее NYT, ссылаясь на чиновников из европейских и американских служб безопасности, сообщило, что спецслужбы США не стали делиться с Россией всей известной им информацией о готовящемся теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

NYT отмечает, что за день до того, как посольство США в Москве опубликовало публичное предупреждение о возможных нападениях экстремистов, местное отделение ЦРУ передало российским чиновникам частное предупреждение. Оно включало одну дополнительную деталь — что к этому имеет отношение «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, признана террористической и запрещена в России).

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      Варвара Кошечкина
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