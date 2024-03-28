Сотрудница Госдепа обвинила Байдена в содействии геноциду в Газе и уволилась

CNN: сотрудница Госдепа обвинила США в содействии геноциду в Газе и уволилась

Офицер по иностранным делам в Управлении по делам Ближнего Востока Госдепартамента США Аннель Шелин уволилась, обвинив администрацию президента Джо Байдена в содействии геноциду в секторе Газа. Ее цитирует CNN.

«Для меня, как для представителя правительства, допускающего то, что, по мнению Международного суда, может считаться геноцидом в Газе, такая работа стала практически невозможной», — призналась бывшая сотрудница Госдепа.

Шелин подчеркнула, что не видит для себя перспективы работать на администрацию, которая «допускает такие злодеяния».

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал дипломатической катастрофой века очередное вето США на проект резолюции Совбеза ООН по Газе. По его словам, Вашингтон несет ответственность за геноцид и военные преступления Израиля в Палестине.