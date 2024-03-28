Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу из-за российских ударов

Совет НАТО — Украина провел встречу после российских ударов по инфраструктуре

Совет НАТО — Украина провел внеочередную встречу после российских ударов по объектам критической инфраструктуры страны. Об этом сообщила в социальной сети X миссия Киева в Североатлантическом альянсе.

«Сегодня по инициативе Украины было созвано внеочередное заседание Совета НАТО — Украина в ответ на ракетные удары России по критически важной инфраструктуре. Заседание прошло в штаб-квартире НАТО на уровне послов», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал союзникам о последствиях ударов, а также призвал страны НАТО передать Киеву больше систем противовоздушной обороны и боеприпасов для них.

22 марта Российская армия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. В Киеве атаку на энергетику назвали самой масштабной за последнее время.