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15:29, 28 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о применении ВСУ новых коварных сбросов для коптеров

Военкор Коц: ВСУ стали применять новые коварные сбросы для атаки коптерами

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые коварные сбросы для атаки коптерами на прифронтовой территории в Запорожской области. Об этом в Telegram сообщил военкор Александр Коц.

По словам военкора, ранее украинские военные использование ВОГи (выстрел осколочный гранатометный — прим. «Ленты.ру») или «лимонки» (ручная граната типа Ф1), но теперь это «что-то гораздо коварнее».

«Военные говорят, что это боеприпасы, снаряженные либо пирогелем типа напалма, либо белым фосфором или аналогами. Суть в том, что эта дрянь не тушится водой, пенными, или порошковыми огнетушителями. Она горит, пока имеет доступ к кислороду», — рассказал Коц.

Большой процент раненых, добавил он, сейчас поступает в медсанбаты не с осколочными ранениями, а с тяжелыми ожогами. «Ждем заключений экспертов — что это за вещество и как с ним бороться», — заключил военкор.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области российские военные сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом. Благодаря его небольшому весу дальность работы беспилотника увеличилась.

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      Алевтина Запольская
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