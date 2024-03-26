В Херсонской области сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом

В Херсонской области на Кинбурнской косе сбили дрон-камикадзе с новым натовским боеприпасом, сообщил РИА Новости командир подразделения противодронной защиты с позывным «Скала».

«Мы изучили данный боеприпас. Он был легкого сплава, и меньше по весу… Данный боеприпас — это, скорее всего, натовского образца, нового образца, который мы еще пока изучаем», — рассказал военнослужащий.