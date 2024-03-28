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10:25, 28 марта 2024Бывший СССР

Украинский военнопленный пожаловался на командование ВСУ

Украинский военнопленный: командование ВСУ не думает о своих солдатах

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не думает о своих солдатах и озабочено только тем, как отправить своих детей за границу. Об этом заявил украинский военнопленный, передает РИА Новости.

«Я вообще воевать не хотел и не хочу. Я не могу людей убивать, никогда не убивал и не собираюсь убивать. Я решил, я лучше сдамся, чем буду кого-то убивать. И поэтому решил сдаться», — заявил военный.

По словам мужчины, после мобилизации его отправили в Авдеевку. Когда он отказался ехать на передовую, его избил командир и принудительно отправил на позиции, где тот пробыл 21 день.

Пленный также отметил, что раненым украинским военным не оказывается полноценная врачебная помощь, их лечат в холодных и мокрых окопах прямо под открытым небом.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ВСУ в настоящее время находятся в стагнации на передовой. Киеву, считает он, нужно «прорабатывать сценарии» того, что необходимо делать «с точки зрения войны как таковой».

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      Алевтина Запольская
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