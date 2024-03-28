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06:00, 28 марта 2024Россия

Россиянам сообщили об увеличении одного вида пенсий с 1 апреля

Депутат Бессараб сообщила об увеличении социальной пенсии на 7,5% с 1 апреля

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Социальная пенсия в России будет увеличена на 7,5 процента с 1 апреля, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об изменениях в выплатах россиян она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«В нашей стране получателей социальных пенсий порядка четырех миллионов. Как правило, это социальная пенсия по старости, по инвалидности и по потере кормильца», — поделилась Бессараб.

Социальная пенсия по старости

Парламентарий объяснила, что социальная пенсия по старости предоставляется гражданам, у которых либо не получилось наработать необходимые годы стажа, сейчас требуется страховой стаж не менее 15 лет, либо они не набрали соответствующее количество баллов.

В этом году для выхода на пенсию необходимо набрать больше 28 баллов — 28,2 балла

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Таким образом, граждане, работавшие либо по серым схемам оплаты труда, либо работавшие нелегально, подвергли себя достаточно серьезной опасности, не смогли получить страховую пенсию по старости и вышли на пенсию позже на пять лет», — добавила она.

Доплаты при пенсиях ниже прожиточного минимума

Также Бессараб отметила, что пенсионерам, которые получают пенсию ниже прожиточного минимума пенсионеров в соответствующем субъекте России, будет производиться обязательная доплата. Она заявила, что ниже прожиточного минимума ни один пенсионер не получит.

«Есть доплаты федеральные и региональные. Федеральные — это если региональный уровень ниже федерального. А региональные, например, как в Москве, когда прожиточный минимум пенсионера региональный превышает федеральный размер», — заключила депутат.

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Ранее стало известно, что 34 процента граждан хотят переехать в другой город после выхода на пенсию. Еще 35 процентов не задумывались об этом, а 31 процент не готовы менять место жительства.

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      Алена Шевченко
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