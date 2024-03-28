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12:52, 28 марта 2024Мир

В Госдепе США признали разногласия во взглядах на американскую политику в Газе

Миллер: внутри Госдепа существуют разногласия во взглядах на политику США в Газе

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Внутри Государственного департамента США существуют разногласия во взглядах на американскую политику в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер в ходе брифинга.

«Что касается разногласий, то внутри Госдепартамента существует широкое разнообразие взглядов на нашу политику в отношении Газы, точно так же, как существует широкое разнообразие взглядов на нашу политику в ряде важных внешнеполитических вопросов», — сказал дипломат.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен встречается с сотрудниками, имеющими широкий спектр взглядов на проводимую политику и прислушивается к их мнению и учитывает его при принятии решений.

Ранее офицер по иностранным делам в Управлении по делам Ближнего Востока Госдепартамента США Аннель Шелин уволилась, обвинив администрацию президента Джо Байдена в содействии геноциду в секторе Газа. Она подчеркнула, что не видит для себя перспективы работать на администрацию, которая «допускает такие злодеяния».

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      Семен Александров
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